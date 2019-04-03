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Udgået

EasySpeed AdvancedDampstrygejern

GC2676/20

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigere fra start til slut
Gør strygningen hurtigere fra start til slut: Hurtig opvarmning, XL-vandhul, kraftige dampskud til at klare vanskelige folder, en slidstærk, keramisk strygesål, der får strygejernet til at glide hurtigere samt vores drypstopsystem. Det er fem måder til at klare strygning hurtigere.
Se alle fordele

Gør strygningen hurtigere på 5 måder

Hurtigere fra start til slut

  • 2400 W

  • 180 g dampskud

  • 40 g/min, konstant damp

  • Keramisk strygesål

2400 W til hurtig opvarmning på 30 sekunder

2400 W til hurtig opvarmning på 30 sekunder

Giver hurtig opvarmning på 30 sekunder, så du hurtigt kan komme i gang.

Dampskud på op til 180 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 180 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

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