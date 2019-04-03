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Udgået
2400 W
190 g dampskud
40 g/min, konstant damp
Keramisk strygesål
Giver hurtig opvarmning på 30 sekunder, så du hurtigt kan komme i gang.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor