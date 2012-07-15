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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Udgået

2800-serienSteam Iron

GC2810/02

4.1

| (16) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til holde i mange år

For at få gode resultater dag efter dag har du brug for et strygejern, der aldrig svigter dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2000 W for konstant høj dampproduktion og nem Calc Clean-funktion giver dette Philips-dampstrygejern dig værdi for pengene, der holder!

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Strygejern med ny SteamGlide-strygesål

Bygget til holde i mange år

  • SteamGlide

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

16

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

2

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy to understand and use

An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron

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