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Udgået
Bygget til holde i mange år
For at få gode resultater dag efter dag har du brug for et strygejern, der aldrig svigter dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2000 W for konstant høj dampproduktion og nem Calc Clean-funktion giver dette Philips-dampstrygejern dig værdi for pengene, der holder!
SteamGlide
2000 W sikrer konstant damp.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.1
ud af 5
16
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
MrsMcleod
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron
happyhippo
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron
JohnMcDarren
02/10/2011
United Kingdom
Easy to understand and use
An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2810 Steam iron