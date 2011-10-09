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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Udgået

2800-serienSteam Iron

GC2830/02

4

| (3) Anmeldelser

1 pris

Bygget til holde i mange år

For at opnå gode resultater dag efter dag har du brug for et strygejern, der aldrig svigter dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2100 W til konstant høj dampproduktion og Calc buster-piller giver dette Philips-dampstrygejern dig langvarig værdi for pengene!

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Strygejern med ny SteamGlide-strygesål

Bygget til holde i mange år

  • Stødfanger

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Konstant høj dampmængde

Konstant høj dampmængde

2100 W sikrer konstant høj dampmængde.

Dampskud på op til 95 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 95 g til de mest genstridige folder

Strygejernets dampskud på 95 gram gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft prima eigenschappen

Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

16/10/2011

Nederland

Nederland

Handig strijkijzer in gebruik

Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Reliability is a problem

This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Steam iron

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