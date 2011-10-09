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Udgået
GC2830/02
Bygget til holde i mange år
For at opnå gode resultater dag efter dag har du brug for et strygejern, der aldrig svigter dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2100 W til konstant høj dampproduktion og Calc buster-piller giver dette Philips-dampstrygejern dig langvarig værdi for pengene!
Stødfanger
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
2100 W sikrer konstant høj dampmængde.
Strygejernets dampskud på 95 gram gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Johanna2011
09/10/2011
Nederland
Dit product heeft prima eigenschappen
Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Jenie30
16/10/2011
Nederland
Handig strijkijzer in gebruik
Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Frenchie
02/10/2011
United Kingdom
Reliability is a problem
This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2830 Steam iron