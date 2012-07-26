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Udgået
Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Philips GC2840/02-strygejernets nye SteamGlide-strygesål, 2200 W, som sikrer et konstant højt dampniveau, og antikalktabletter giver dig langtidsholdbar værdi for pengene!
2200 W
Stødfanger
Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.
Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Drypstop-systemet på Philips-dampstrygejernet gør det nemt at stryge sarte stoffer ved en lav temperatur, uden at du skal bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Priser
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
TR64
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron
chriscross
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron
Voetsek
02/10/2011
United Kingdom
Very Impressed
I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron