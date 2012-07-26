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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Udgået

2800-serienDampstrygejern

GC2840

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Philips GC2840/02-strygejernets nye SteamGlide-strygesål, 2200 W, som sikrer et konstant højt dampniveau, og antikalktabletter giver dig langtidsholdbar værdi for pengene!

Se alle fordele

Strygejern med ny SteamGlide-strygesål

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • 2200 W

  • Stødfanger

Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Drypstop-systemet holder pletterne væk fra tøjet under strygningen

Drypstop-systemet holder pletterne væk fra tøjet under strygningen

Drypstop-systemet på Philips-dampstrygejernet gør det nemt at stryge sarte stoffer ved en lav temperatur, uden at du skal bekymre dig om pletter fra vanddråber.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Impressed

I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2800 series GC2840 Steam iron

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