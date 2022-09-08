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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02

Udgået

2800 seriesDampstrygejern

GC2860/02

1 pris

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2100 W for konstant højt dampniveau og anti-kalk-tabletter giver dette praktiske strygejern dig langvarig værdi for pengene.

Se alle fordele

Med ny SteamGlide-strygesål

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • 2100 W

  • 32 g/min damp

  • 95 g dampskud

Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.

Konstant høj dampmængde

Konstant høj dampmængde

2100 W sikrer konstant høj dampmængde.

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

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