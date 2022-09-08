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Udgået
GC2860/02
Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, 2100 W for konstant højt dampniveau og anti-kalk-tabletter giver dette praktiske strygejern dig langvarig værdi for pengene.
2100 W
32 g/min damp
95 g dampskud
Konstant damp på op til 32 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.
2100 W sikrer konstant høj dampmængde.
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
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