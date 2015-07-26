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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2910/02

4.3

| (24) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål for konstant højt dampniveau og brugervenlig afkalkningsfunktion giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!

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Strygejern med SteamGlide-strygesål

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • 2000 W

  • 30 g/min damp

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp.

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

24

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

2
1

26/07/2015

Sverige

Sverige

Det perfekta strykjärnet!

Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn

03/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide

After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great value

The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron

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