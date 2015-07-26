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Udgået
Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål for konstant højt dampniveau og brugervenlig afkalkningsfunktion giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!
2000 W
30 g/min damp
2000 W sikrer konstant damp.
Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.
Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.3
ud af 5
24
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Ulla
26/07/2015
Sverige
Det perfekta strykjärnet!
Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!
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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn
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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn
Viv26
03/09/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide
After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.
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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron
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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron
2882
02/11/2011
United Kingdom
Great value
The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.
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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/02 Steam iron