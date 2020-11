Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål for konstant højt dampniveau og brugervenlig afkalkningsfunktion giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene! Se alle fordelene