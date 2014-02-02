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Udgået
Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og anti-kalk-tablet giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!
2200 W
35 g/min damp
110 g dampskud
Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
3.7
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Ria42
02/02/2014
België
Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen
Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Mijnguy
06/01/2016
België
Bekræftet køber
goed
beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
zwansni
02/12/2013
België
alles in orde.
Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer