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Udgået

Dampstrygejern

GC2960/02

3.7

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til holde i mange år

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og anti-kalk-tablet giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!

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Strygejern med SteamGlide-strygesål

Bygget til holde i mange år

  • 2200 W

  • 35 g/min damp

  • 110 g dampskud

2200 W sikrer konstant damp

2200 W sikrer konstant damp

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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3.7

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

02/02/2014

België

België

Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen

Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

06/01/2016

België

België

Bekræftet køber

goed

beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

02/12/2013

België

België

alles in orde.

Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer

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