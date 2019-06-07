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Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2965/02

4.2

| (11) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til kraftfuld strygning

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og anti-kalk-tablet giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!

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Strygejern med elektronisk sikkerhedsafbryder

Bygget til kraftfuld strygning

  • 2200 W

  • 35 g/min damp

  • 110 g dampskud

Kraftfuld damp til hurtig strygning

Kraftfuld damp til hurtig strygning

Dette kraftfulde dampjern varmes hurtigt op og holder temperaturen stabil under strygningen, hvilket sikrer en effektiv strygeproces.

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

11

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

3

07/06/2019

Sverige

Sverige

Wow

Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

18/12/2015

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Perfekt.

Har bra sprayfunktion. Bra ångfunktion och droppar inte. Glider lätt. Och bäst av allt det stänger av sig själv om man glömmer det.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn

22/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

It has useful option like auto off, steam system, calc system.

I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron

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