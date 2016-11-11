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Udgået
GC2988/80
40 g damp/min., 150 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Anti-kalk
2400 watt
2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse
Konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
vBrl
11/11/2016
Nederland
Prima voor dagelijks gebruik
Prima voor dagelijks gebruik. Heeft alle functies voor het strijken. Makkelijk bedienbaar. Simpel onderhoud. Een kind kan de 'strijk' doen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/20 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/20 Stoomstrijkijzer
bassdrummer
15/04/2017
United Kingdom
a major design flaw
good iron, but a design flaw, the water tank is smoked plastic, and is impossible to see the water level, can someone from philips tell me how on earth am i supposed to see the water level on this product
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/80 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/80 Steam iron