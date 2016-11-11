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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år

Udgået

PowerLife PlusDampstrygejern

GC2988/80

4
| (2) Anmeldelser

1 pris

Bygget til holde i mange år
Philips PowerLife Plus-dampstrygejernet leverer fantastiske resultater dag efter dag og skuffer dig aldrig med den nye SteamGlide-strygesål, det konstant høje dampniveau, den brugervenlige afkalkning, der sikrer langvarig damp, og den meget stabile bagende.
Se alle fordele

Bygget til holde i mange år

  • 40 g damp/min., 150 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
2
1

11/11/2016

Nederland

Nederland

Prima voor dagelijks gebruik

Prima voor dagelijks gebruik. Heeft alle functies voor het strijken. Makkelijk bedienbaar. Simpel onderhoud. Een kind kan de 'strijk' doen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/20 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/20 Stoomstrijkijzer

15/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

a major design flaw

good iron, but a design flaw, the water tank is smoked plastic, and is impossible to see the water level, can someone from philips tell me how on earth am i supposed to see the water level on this product

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/80 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife Plus GC2988/80 Steam iron

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