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Nyistandsatte
GC2995/30R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
2400 W
45 g/min, konstant damp
160 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Håndtagets ru overflade sikrer et behageligt og ergonomisk greb, så du kan holde fast på strygejernet uden nogensinde at tabe det.
Dette strygejern fungerer med almindeligt vand fra hanen. Calc-Clean er en indbygget rensefunktion, der fjerner kalkaflejringer eller kalkflager og opretholder en optimal ydeevne.
Den lodrette dampfunktion gør det muligt at opfriske tøj på bøjle og fjerne folder fra gardiner, mens de er hængt op. Strygebræt er ikke påkrævet.
Testet i forhold til Philips Non-stick-strygesål