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  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
  • Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Nyistandsatte

PowerLifeDampstrygejern

GC2995/30R1

2 Priser

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

4 gange længere levetid med SteamGlide-strygesål*

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • 2400 W

  • 45 g/min, konstant damp

  • 160 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

Behageligt håndtag med ru overflade sikrer et godt greb

Behageligt håndtag med ru overflade sikrer et godt greb

Håndtagets ru overflade sikrer et behageligt og ergonomisk greb, så du kan holde fast på strygejernet uden nogensinde at tabe det.

Indbygget Calc-Clean-skyder, langvarig dampproduktion

Indbygget Calc-Clean-skyder, langvarig dampproduktion

Dette strygejern fungerer med almindeligt vand fra hanen. Calc-Clean er en indbygget rensefunktion, der fjerner kalkaflejringer eller kalkflager og opretholder en optimal ydeevne.

Lodret damp til ophængte tekstiler

Lodret damp til ophængte tekstiler

Den lodrette dampfunktion gør det muligt at opfriske tøj på bøjle og fjerne folder fra gardiner, mens de er hængt op. Strygebræt er ikke påkrævet.

Tekniske specifikationer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips Non-stick-strygesål