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Udgået
Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.
2400 W
40 g/min, konstant damp
160 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Priser
4.4
ud af 5
150
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Nellina
21/12/2018
Sverige
Hur bra som helst!
[Employee of philipsglobal] Fyller sin funktion, bra med ångan jämnt fördelat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ångstrykjärn
Totte36
01/03/2018
Sverige
Bra strykjärn i alla avseenden men framför all sladdlösningen.
Produkten har som jag ser det den bästa hantering av sladden jag någonsin använt. Har strukit mina skjortor i minst 40 år och har nu alltid en lös sladd som följsamt, utan att fastna i hörn eller annat alltid är lös och följer mina rörelser på strykbrädan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2994/27 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2994/27 Ångstrykjärn
Sanna
22/02/2018
Sverige
Mycket effektivt strykjärn!
Jag stryker dagligen och blev mycket imponerad av detta strykjärn. Enkel att använda, blir varmt på nolltid och är väldigt kraftfullt, mycket mer kraftfullt än mitt tidigare strykjärn. Tack vare ångan blir kläderna släta på halva tiden mot vad det normalt tar vilket uppskattas då tiden är knapp här hemma. Även ett plus för att man kan stryka hängande plagg med ångan. Skulle man glömma strykjärnet på så stängs det av automatiskt efter en stund vilket kan rädda en från alla minihjärtattacker man fått genom åren då man tror att man glömt att stänga av strykjärnet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ångstrykjärn
Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål