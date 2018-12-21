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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2997/40

4.4

| (150) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til holde i mange år

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.

Se alle fordele

4 gange længere levetid med SteamGlide-strygesål*

Bygget til holde i mange år

  • 2400 W

  • 40 g/min, konstant damp

  • 160 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

2400 W til hurtig opvarmning

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Dampskud på op til 160 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 160 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

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Priser

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

150

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

21/12/2018

Sverige

Sverige

Hur bra som helst!

[Employee of philipsglobal] Fyller sin funktion, bra med ångan jämnt fördelat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2997/40 Ångstrykjärn

01/03/2018

Sverige

Sverige

Bra strykjärn i alla avseenden men framför all sladdlösningen.

Produkten har som jag ser det den bästa hantering av sladden jag någonsin använt. Har strukit mina skjortor i minst 40 år och har nu alltid en lös sladd som följsamt, utan att fastna i hörn eller annat alltid är lös och följer mina rörelser på strykbrädan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2994/27 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2994/27 Ångstrykjärn

22/02/2018

Sverige

Sverige

Mycket effektivt strykjärn!

Jag stryker dagligen och blev mycket imponerad av detta strykjärn. Enkel att använda, blir varmt på nolltid och är väldigt kraftfullt, mycket mer kraftfullt än mitt tidigare strykjärn. Tack vare ångan blir kläderna släta på halva tiden mot vad det normalt tar vilket uppskattas då tiden är knapp här hemma. Även ett plus för att man kan stryka hängande plagg med ångan. Skulle man glömma strykjärnet på så stängs det av automatiskt efter en stund vilket kan rädda en från alla minihjärtattacker man fått genom åren då man tror att man glömt att stänga av strykjärnet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2996/20 Ångstrykjärn

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål