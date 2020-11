Efterfølgeren til Philips' testvindende dampstrygejern

Nu er efterfølgeren til Philips testvinder GC2988 PowerLife dampstrygejern her! For perfekte resultater dag efter dag er det nødvendigt med et strygejern, du kan stole på. Med den ridsefaste SteamGlide-strygesål, et konstant og rigeligt dampudslip samt indbygget afkalkning kan du være sikker på, at du får det perfekte resultat hver gang. Se alle fordelene