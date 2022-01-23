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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Konstant dampsky på 20 g/min
Fjerner bakterier og lugt
Vandtank på 60 ml
En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.
Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.
Priser
4.9
ud af 5
15
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Rui Filipe
23/01/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente
Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador
Fordele
Ficam logo prontas na primeira passagem
Ulemper
não tenho
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Neuza98
14/12/2021
Portugal
Produto de ótima qualidade
Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
amcalves
13/12/2021
Portugal
Produto de fácil e grande utilização
Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.