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  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Udgået

Håndholdt tøjdamper

GC299/40

4.9
| (15) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
Med Philips håndholdte stofdamper kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam alt fra sarte stofmaterialer som blonder til at kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere brandmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt mens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig kan du tage hånd om dit mest besværlig tøj og samtidig også have tid til klare de sidste opfriskninger om morgenen! Det kompakte design gør steameren nem at bruge, gemme væk og tage med på en rejse.
Se alle fordele

Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

  • Konstant dampsky på 20 g/min

  • Fjerner bakterier og lugt

  • Vandtank på 60 ml

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

15

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/01/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente

Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador

Fordele

Ficam logo prontas na primeira passagem

Ulemper

não tenho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

14/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de ótima qualidade

Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

13/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de fácil e grande utilização

Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.