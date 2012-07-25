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Udgået

Dampstrygejern

GC3220

3.7
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

1 pris

Flotte resultater, minimalt besvær
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3x nemmere

Flotte resultater, minimalt besvær

Ekstra stor åbning til nem og hurtig påfyldning af vand

Ekstra stor åbning til nem og hurtig påfyldning af vand

Med den ekstra store åbning er det nemt og hurtigt at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få sekunder, og risikoen for at spilde mindskes!

Ekstra lang ledning for større rækkevidde

Ekstra lang ledning for større rækkevidde

EasyCares ekstra lange ledning på 3 m sikrer, at du nemt kan nå helt ud til kanten af dit strygebræt!

Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

5
3
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

good iron

A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

good iron

A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Μεγάλη αντοχή

Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220/02 Steam Iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220/02 Steam Iron

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