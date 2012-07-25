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Udgået
Med den ekstra store åbning er det nemt og hurtigt at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få sekunder, og risikoen for at spilde mindskes!
EasyCares ekstra lange ledning på 3 m sikrer, at du nemt kan nå helt ud til kanten af dit strygebræt!
Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.
Priser
3.7
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
GaryB59
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron
Twanger
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220 Steam iron
Spoul
21/10/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Μεγάλη αντοχή
Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220/02 Steam Iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3220/02 Steam Iron