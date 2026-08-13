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Udgået
GC3321
3 m ledning
Færre påfyldninger nødvendigt takket være en stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge mere tøj på én opfyldning.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Med dit Philips-strygejerns ekstra lange ledning på 3 meter kan du frit bevæge dig rundt og nå helt ud til kanten af strygebrættet.
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