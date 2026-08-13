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Udgået
GC3340
3 m ledning
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Det bløde håndgreb på dette Philips-strygejern muliggør komfortabel strygning selv ved længere tids strygning.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
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