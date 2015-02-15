Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC3360
3 m ledning
Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.
Den elektroniske afbryder slår automatisk strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Priser
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Steenal
15/02/2015
Danmark
Glimrende med ingen maligned for afkalkning
Et godt apparat men desværre er det udtjent da det er tilkaldet og der findes ikke nogen mulighed for at afkalke det. Så dets holdbarhed var langt under det forventede....
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300-serien GC3360 Dampstrygejern
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300-serien GC3360 Dampstrygejern