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Udgået
GC3388
3 m ledning
Med den ekstra store åbning er det nemt og hurtigt at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få sekunder, og risikoen for at spilde mindskes!
EasyCares ekstra lange ledning på 3 m sikrer, at du nemt kan nå helt ud til kanten af dit strygebræt!
Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.
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