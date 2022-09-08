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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC351/20
Konstant dampsky på 20 g/min
Fjerner bakterier og lugt
Større vandbeholder på 70 ml
En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.
Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.