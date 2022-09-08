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  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Udgået

Steam&GoHåndholdt tøjdamper

GC351/20

1 pris

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
Med Philips Steam & Go kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam alt fra sarte stofmaterialer som blonder til at kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere brandmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt mens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig kan du tage hånd om dit mest besværlig tøj og samtidig også have tid til klare de sidste opfriskninger om morgenen! Det kompakte design gør det nemt at bruge, gemme væk og tage stofdamperen med på tur.
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Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

  • Konstant dampsky på 20 g/min

  • Fjerner bakterier og lugt

  • Større vandbeholder på 70 ml

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.