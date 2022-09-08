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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC3582/20
40 g damp/min., 170 g dampskud
Keramisk strygesål
2400 W
Automatisk sikkerhedsafbryder
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
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