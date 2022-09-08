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  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid

Udgået

Dampstrygejern

GC3582/20

1 pris

Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
Philips SmoothCare-serien af strygejern har en af de største vandtanke, der fås til dampstrygejern. Stryg i længere tid uden påfyldning! Med effektiv damp kan du nemt fjerne selv de mest genstridige folder.
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Strygejern med stor vandtank

Færre opfyldninger giver strygning i længere tid

  • 40 g damp/min., 170 g dampskud

  • Keramisk strygesål

  • 2400 W

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

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Priser

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