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Udgået
Automatisk sikkerhedsafbryder
Anodilium-strygesål
Metallisk spids
2400 watt
Fantastisk glideevne, uimodtagelig over for ridser, utrolig nem rengøring og lang levetid!
Strygejernet slukker automatisk, når strygejernet holdes stille i 30 sekunder på strygesålen, ligger på siden i 30 sekunder eller står på højkant i 8 minutter.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
EvDigs
20/05/2014
United Kingdom
Great product
Bought one of these last year to replace a previous Philips Steam Iron. Then left it at our daughter's home far away in April 2014. Decided to buy another.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron
pjfb
03/09/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron
Penny
03/09/2013
United Kingdom
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3593/02 Steam iron