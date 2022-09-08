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  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Udgået

Steam&GoHåndholdt stofdamper

GC361/20

1 pris

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
Med Philips Steam & Go Steamer kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam alt fra sarte stofmaterialer som blonder til kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere brandmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt imens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig kan du tage hånd om dit mest besværlig tøj og samtidig også have tid til klare de sidste opfriskninger om morgenen! Det kompakte design gør den nemt at bruge, gemme væk og tage med på rejsen.
Se alle fordele

Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

  • Konstant dampsky på 22 g/min

  • Fjerner bakterier og lugt

  • Opvarmet steamerplade

SmartFlow-varmeplade for bedre dampningsresultater*

SmartFlow-varmeplade for bedre dampningsresultater*

Takket være SmartFlow-teknologi opvarmes damppladen til en optimal temperatur, som er sikker for alle stoftyper og forhindrer våde pletter. Den opvarmede dampplade er med til at trykke vandret ned på stoffet under dampningen og giver endnu bedre dampningsresultater*.

Lodret og vandret dampning gør det mere praktisk

Lodret og vandret dampning gør det mere praktisk

Lodret dampning for hurtigere at rette krøllerne ud og opfriske tøj, som hænger på bøjle, uden et strygebræt. Lodret dampning giver perfekte resultater på områder, der er svære at stryge, som f.eks. manchetter og kraver. I begge positioner giver en kraftig, konstant damp fantastiske resultater.

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med Philips Steam&Go GC310 og GC320, uden SmartFlow-varmeplade.

  2. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.