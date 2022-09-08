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Udgået
GC361/20
Konstant dampsky på 22 g/min
Fjerner bakterier og lugt
Opvarmet steamerplade
Takket være SmartFlow-teknologi opvarmes damppladen til en optimal temperatur, som er sikker for alle stoftyper og forhindrer våde pletter. Den opvarmede dampplade er med til at trykke vandret ned på stoffet under dampningen og giver endnu bedre dampningsresultater*.
Lodret dampning for hurtigere at rette krøllerne ud og opfriske tøj, som hænger på bøjle, uden et strygebræt. Lodret dampning giver perfekte resultater på områder, der er svære at stryge, som f.eks. manchetter og kraver. I begge positioner giver en kraftig, konstant damp fantastiske resultater.
En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
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Anmeldelser
Sammenlignet med Philips Steam&Go GC310 og GC320, uden SmartFlow-varmeplade.
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.