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Udgået

EnergyCareSteam Iron

GC3620/02

4

| (107) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

1 pris

100 % damp, 20 %* mindre energi

Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % damp til at fjerne folder omhyggeligt. Samtidig sparer du automatisk 20 %* energi, fordi der ikke går damp til spilde.

Se alle fordele

Miljøvenligt dampstrygejern

100 % damp, 20 %* mindre energi

  • 3 m ledning

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

Automatisk energibesparelse

Automatisk energibesparelse

Automatisk energibesparelse: Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % dampkraft til at udglatte folder grundigt. Samtidig sparer du automatisk energi, fordi der ikke går damp til spilde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

107

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

03/12/2011

United Kingdom

United Kingdom

Smooth operator

Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Well done!

good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Das Bügeleisen ist super! Bis auf die Energieersparnis - konnte nicht getestet werden - trifft alles aus der Beschreibung zu!

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen! Super Leistung, liegt gut in der Hand, nur bügeln muss man noch selber! Aber das macht jetzt sogar Spaß!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen

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