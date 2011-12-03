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Udgået
100 % damp, 20 %* mindre energi
Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % damp til at fjerne folder omhyggeligt. Samtidig sparer du automatisk 20 %* energi, fordi der ikke går damp til spilde.
3 m ledning
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Automatisk energibesparelse: Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % dampkraft til at udglatte folder grundigt. Samtidig sparer du automatisk energi, fordi der ikke går damp til spilde.
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Priser
4.0
ud af 5
107
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Kat00001
03/12/2011
United Kingdom
Smooth operator
Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron
Kasia
02/10/2011
United Kingdom
Well done!
good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Steam iron
Maga
08/05/2012
Deutschland
Das Bügeleisen ist super! Bis auf die Energieersparnis - konnte nicht getestet werden - trifft alles aus der Beschreibung zu!
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen! Super Leistung, liegt gut in der Hand, nur bügeln muss man noch selber! Aber das macht jetzt sogar Spaß!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen