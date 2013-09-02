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Udgået
100 % damp, 25 %* mindre energi.
Den nyskabende funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det automatisk 25 % energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminium er genbrugt.
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.
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Priser
4.3
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
cis67
02/09/2013
Italia
e' un prodotto di eccellente qualità
Eccellente prodotto con notevoli qualità. Oltre al risparmio grazie alla sua funzione particolare è eccellente nello stiro di qualsiasi tessuto, non escono gocce d'acqua mentre stiri( cosa molto antipatica su certi tessuti )ed è anche leggero come peso,cosa non di poca importanza quando devi stirare per parecchie ore.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro
liza
20/05/2012
Nederland
een goed product
uitstekend stijkijzer vergeleken met mijn vorige Philips een verbetering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer
GDELPHINE
16/10/2011
France
TREZQ BON PRODUIT
REPASSAGE TRES NET GRACE A SA SUPER VAPEUR. DE PLUS L ECONOMIE D ENERGIE ET TRES APPRECIABLE
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Fer vapeur
Op til 25 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling