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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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Udgået

EcoCareDampjern

GC3730/02

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

100 % damp, 25 %* mindre energi.

Den nyskabende funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det automatisk 25 % energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminium er genbrugt.

Se alle fordele

med automatisk energibesparelse og 30 % genbrugsmateriale

100 % damp, 25 %* mindre energi.

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

Blødt greb for komfortabel strygning

Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

02/09/2013

Italia

Italia

e' un prodotto di eccellente qualità

Eccellente prodotto con notevoli qualità. Oltre al risparmio grazie alla sua funzione particolare è eccellente nello stiro di qualsiasi tessuto, non escono gocce d'acqua mentre stiri( cosa molto antipatica su certi tessuti )ed è anche leggero come peso,cosa non di poca importanza quando devi stirare per parecchie ore.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Ferro da stiro

20/05/2012

Nederland

Nederland

een goed product

uitstekend stijkijzer vergeleken met mijn vorige Philips een verbetering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Stoomstrijkijzer

16/10/2011

France

France

TREZQ BON PRODUIT

REPASSAGE TRES NET GRACE A SA SUPER VAPEUR. DE PLUS L ECONOMIE D ENERGIE ET TRES APPRECIABLE

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3730/02 Fer vapeur

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 25 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling