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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Udgået

EcoCareDampstrygejern

GC3740/02

4.5

| (22) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

1 pris

100 % damp, 25 %* mindre energi.

Den innovative funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det 25 %* energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminiummet i dette Philips-strygejern er genbrugt.

Se alle fordele

med automatisk energibesparelse og 30 % genbrugsmateriale

100 % damp, 25 %* mindre energi.

  • 2400 W

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

Blødt greb for komfortabel strygning

Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

22

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

2
1

09/10/2014

Italia

Italia

Bekræftet køber

Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche

Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro

08/12/2013

België

België

een strijkijzer zonder veel franjes, maar doet wat het moet doen, nl. strijken

eenvoudig, leuk uitzicht en vooral praktisch, gemakkelijk bij te vullen en goede stoom prestaties.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer

23/09/2013

France

France

Simple d'utilistation ce produit est efficace et esthétique

Produit de qualité pour un bon rapport qualité prix associant l'efficacité l'esthétique et une approche écologique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Fer vapeur

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