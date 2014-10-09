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Udgået
100 % damp, 25 %* mindre energi.
Den innovative funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det 25 %* energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminiummet i dette Philips-strygejern er genbrugt.
2400 W
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.
Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.
Priser
4.5
ud af 5
22
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
giusydanilo
09/10/2014
Italia
Bekræftet køber
Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche
Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro
lampenman
08/12/2013
België
een strijkijzer zonder veel franjes, maar doet wat het moet doen, nl. strijken
eenvoudig, leuk uitzicht en vooral praktisch, gemakkelijk bij te vullen en goede stoom prestaties.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Stoomstrijkijzer
Sandy92
23/09/2013
France
Simple d'utilistation ce produit est efficace et esthétique
Produit de qualité pour un bon rapport qualité prix associant l'efficacité l'esthétique et une approche écologique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3740/02 Fer vapeur