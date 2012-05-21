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Udgået
100 % damp, 25 %* mindre energi.
Dette Philips-dampstrygejern har en innovativ funktion, der sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det 25 %* energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminiummet er genbrugt.
Automatisk sikkerhedsafbryder
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.
Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.
Priser
3.8
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Saskia
21/05/2012
België
Meer dan zijn geld waard
Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Catalinotti
27/03/2015
België
Bekræftet køber
bon fer
Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Twins47
23/06/2013
Nederland
prima strijkijzer
Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Op til 25 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling