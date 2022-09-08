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Nyistandsatte
GC3920/26R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
2500W
45 g/min, konstant damp
180 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøjet eller vente på, at strygejernet skal varme op eller køle af. Du kan klare alle stoffer, når som helst.
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.