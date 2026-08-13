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Udgået
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Den unikke Steam Tip kombinerer en specielt tilspidset front på strygesålen med specielle ovale damphuller, som gør det muligt at nå ind i de mest snævre og vanskelige områder og dermed opnå et perfekt strygeresultat.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Imneto
13/08/2026
Portugal
Ferro Azur
Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?
Denne anmeldelse blev foretaget for GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
Denne anmeldelse blev foretaget for GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
Mic2011
29/10/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Σκυλί
Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα
Fordele
Γρηγορο Ζέσταμα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC4310/02 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC4310/02 Ατμοσίδερο