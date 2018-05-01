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Udgået

AzurDampstrygejern

GC4430/02

3

| (2) Anmeldelser

1 pris

Kraftfuldt og præcist

Du har brug for dette kraftfulde dampstrygejern fra Philips med Ionic DeepSteam for at få fjernet de mest genstridige folder hurtigt. Sammen med SteamGlide-strygesålen glider det nemt henover stoffet med kraftfuld damp, der når dybt ind i stoffet.

Se alle fordele

Stryg dit tøj med den nemme fjernelse af folder med Ionic DeepSteam

Kraftfuldt og præcist

  • 100 g dampskud

  • 2400 W

Mindre damppartikler når dybere ind i de mest genstridige folder

Mindre damppartikler når dybere ind i de mest genstridige folder

Ioniseringsprocessen danner mindre damppartikler, der når dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder fjernes nemt.

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Den elektroniske afbryder slår automatisk strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

01/05/2018

España

España

Estoy encantado

Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor

15/05/2012

España

España

Decepción

Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor

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