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Udgået
GC4430/02
Kraftfuldt og præcist
Du har brug for dette kraftfulde dampstrygejern fra Philips med Ionic DeepSteam for at få fjernet de mest genstridige folder hurtigt. Sammen med SteamGlide-strygesålen glider det nemt henover stoffet med kraftfuld damp, der når dybt ind i stoffet.
100 g dampskud
2400 W
Ioniseringsprocessen danner mindre damppartikler, der når dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder fjernes nemt.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Den elektroniske afbryder slår automatisk strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.
Priser
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Sacarinno
01/05/2018
España
Estoy encantado
Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Sofia
15/05/2012
España
Decepción
Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4430/02 Plancha de vapor