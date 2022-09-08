Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC4490/02
2400 W kraftværktøj til strygning
Dette kraftfulde strygejern kommer med den mest robuste strygesål af alle strygejern. Intet kan ridse dette strygejern, mens det glider jævnt hen over dit tøj. Den kraftfulde dampskud hjælper dig med at fjerne alle folder nemt.
Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
2400 W for 40 g dampudledning
Priser
Anmeldelser