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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4490
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4490

Udgået

AzurSteam Iron

GC4490/02

1 pris

2400 W kraftværktøj til strygning

Dette kraftfulde strygejern kommer med den mest robuste strygesål af alle strygejern. Intet kan ridse dette strygejern, mens det glider jævnt hen over dit tøj. Den kraftfulde dampskud hjælper dig med at fjerne alle folder nemt.

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Mere kraft, mere damp, mere ydeevne

2400 W kraftværktøj til strygning

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

2400 W for 40 g dampudledning

2400 W for 40 g dampudledning

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