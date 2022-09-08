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Udgået
GC4512/20
45 g damp/min, 180 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk
2400 watt
Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.
Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
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