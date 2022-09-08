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Udgået

Azur Performer PlusDampstrygejern

GC4512/20

1 pris

Hurtigere, nemmere og smartere
Philips-dampstrygejernet Azur Performer kombinerer kraftfuld ydeevne med brugervenlighed. Med Quick Calc Release til hurtig afkalkning, automatisk dampkontrol og SteamGlide-strygesålen leverer dette strygejern en længerevarende dampydeevne.
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Med nemt Calc Clean-system

Hurtigere, nemmere og smartere

  • 45 g damp/min, 180 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

  • Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W sikrer hurtig opvarmning af strygejernet

2400 W sikrer hurtig opvarmning af strygejernet

Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.

Dampskud op til 180 g

Dampskud op til 180 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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