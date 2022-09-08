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Nyistandsatte

Azur Performer PlusDampstrygejern

GC4516/40R1

1 pris

Hurtigere*, nemmere og smartere
Philips-dampstrygejernet Azur Performer Plus kombinerer kraftfuld ydeevne med brugervenlighed. Den indbyggede kalkbeholder sikrer effektiv kalkfjernelse og langvarig dampydelse. Automatisk dampkontrol og SteamGlide Plus-strygesål.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Hurtigere*, nemmere og smartere

  • 45 g damp/min., 190 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W giver hurtig opvarmning af strygejernet

2400 W giver hurtig opvarmning af strygejernet

Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.

Den optimale vægt giver nemmere manøvredygtighed hen over dit tøj

Den optimale vægt giver nemmere manøvredygtighed hen over dit tøj

Strygejernet har den optimale vægt til at køre let hen over al slags tøj, hvilket gør strygningen mindre besværlig og gør det nemmere konstant at stille strygejernet på strygebrættet og tilbage på højkant.

Dampskud på op til 190 g

Dampskud på op til 190 g

Dampskud på op til 190 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med gennemsnitligt 2200 W Philips dampstrygejern