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Nyistandsatte
GC4516/40R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
45 g damp/min., 190 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Anti-kalk
2400 watt
Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.
Strygejernet har den optimale vægt til at køre let hen over al slags tøj, hvilket gør strygningen mindre besværlig og gør det nemmere konstant at stille strygejernet på strygebrættet og tilbage på højkant.
Dampskud på op til 190 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Sammenlignet med gennemsnitligt 2200 W Philips dampstrygejern