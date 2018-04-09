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Udgået

Azur Performer PlusDampstrygejern

GC4517/26

4.9

| (21) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigere*, nemmere og smartere

Philips-dampstrygejernet Azur Performer Plus kombinerer kraftfuld ydeevne med brugervenlighed. Den indbyggede kalkbeholder sikrer effektiv kalkfjernelse og langvarig dampydelse. Automatisk dampkontrol og SteamGlide Plus-strygesål.

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Mere effektiv kalkrensning med kalkbeholder

Hurtigere*, nemmere og smartere

  • 45 g damp/min., 190 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

  • Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W giver hurtig opvarmning af strygejernet

2400 W giver hurtig opvarmning af strygejernet

Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.

SteamGlide Plus-strygesål: Den bedste glideevne, hurtigere strygning

SteamGlide Plus-strygesål: Den bedste glideevne, hurtigere strygning

SteamGlide Plus-strygesålen med den bedste glideevne får strygningen til at gå som en leg. De omhyggeligt designede ventilationshuller sikrer en afbalanceret dampfordeling.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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4.9

ud af 5

21

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

09/04/2018

Sverige

Sverige

Kan inte leva utan den efter att ha testat

Alltså vilken grej. Har en man som använder skjorta dagligen och innan var det ett evigt strykande. Numera tar det knappt 2 min per skjorta. Fantastisk pryl som jag rekommenderar alla jag känner att köpa. Skulle inte klara mig utan den nu när jag väl fått prova på.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

04/03/2018

Sverige

Sverige

Älskar detta strykjärn

Perfekt med snabb uppvärmning och att jag sen kan stryka trots att tex gardinen sitter uppe! Stängs av när det glömsk er är en önskad funktion .den smala framdelen gör det underbart att stryka runt knappar och kragar!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

27/02/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd och gör jobbet!

Jag är jättenöjd med denna produkten! Den är lätt att använda och förstå sig på, har lätt vikt och blir varm snabbt. Så mycket roligare att stryka när man har bra produkter!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn

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