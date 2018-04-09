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Philips-dampstrygejernet Azur Performer Plus kombinerer kraftfuld ydeevne med brugervenlighed. Den indbyggede kalkbeholder sikrer effektiv kalkfjernelse og langvarig dampydelse. Automatisk dampkontrol og SteamGlide Plus-strygesål.
45 g damp/min., 190 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk
2400 watt
Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer fantastiske strygeresultater takket være sin kraftfulde ydeevne.
Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.
SteamGlide Plus-strygesålen med den bedste glideevne får strygningen til at gå som en leg. De omhyggeligt designede ventilationshuller sikrer en afbalanceret dampfordeling.
Priser
4.9
ud af 5
21
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Nallim
09/04/2018
Sverige
Kan inte leva utan den efter att ha testat
Alltså vilken grej. Har en man som använder skjorta dagligen och innan var det ett evigt strykande. Numera tar det knappt 2 min per skjorta. Fantastisk pryl som jag rekommenderar alla jag känner att köpa. Skulle inte klara mig utan den nu när jag väl fått prova på.
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Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Sarahnornholm
04/03/2018
Sverige
Älskar detta strykjärn
Perfekt med snabb uppvärmning och att jag sen kan stryka trots att tex gardinen sitter uppe! Stängs av när det glömsk er är en önskad funktion .den smala framdelen gör det underbart att stryka runt knappar och kragar!
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Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
emelies
27/02/2018
Sverige
Lättanvänd och gör jobbet!
Jag är jättenöjd med denna produkten! Den är lätt att använda och förstå sig på, har lätt vikt och blir varm snabbt. Så mycket roligare att stryka när man har bra produkter!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4517/20 Ångstrykjärn