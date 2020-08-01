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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
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  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00

AzurDampstrygejern

GC4549/00

4.6

| (116) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt

1 pris

Dampydeevne, garanteret

Takket være vores innovative design er det nemt at nedbryde kalkpartikler og opsamle dem automatisk i den aftagelige kalkbeholder. Kalken kan nemt vaskes væk på mindre end 15 sekunder.

Se alle fordele

Med vores forbedrede Quick Calc Release-system

Dampydeevne, garanteret

  • 50 g/min, konstant damp

  • 210g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

dampskud på op til 210 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

116

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2

01/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

FABULOUS............

It is very lightweight. Very good for people with arthritis etc. The cord is quite short which is good no cord hanging over the ironing board. Brilliant iron, it irons lovely, and heats up fast. I think this is the best iron i have ever had. Absolutely beautiful iron, cheap and well worth the money. You would think it cost 3 times the amount i paid. All in all, a superb buy. Thanks Philips for such a lovely iron.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

03/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent all round Philips Iron

Fantastic Iron, very light, easy to use, glides smoothly over any fabric with ceramic plate, water flow great, adjustable temperatures easy to use, beautiful blue colour. If it lasts as long as my last ceramic plate iron from Philips, I will be very happy. Easy wrap around cord & clip.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron

21/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great little iron

[This review was collected as part of a promotion.] Easy to use Not too heavy Doesn’t make your wrist/fore arm ache Makes light work of school uniform!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron

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