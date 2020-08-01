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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Dampydeevne, garanteret
Takket være vores innovative design er det nemt at nedbryde kalkpartikler og opsamle dem automatisk i den aftagelige kalkbeholder. Kalken kan nemt vaskes væk på mindre end 15 sekunder.
50 g/min, konstant damp
210g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen
Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
4.6
ud af 5
116
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Butterflies
01/08/2020
United Kingdom
FABULOUS............
It is very lightweight. Very good for people with arthritis etc. The cord is quite short which is good no cord hanging over the ironing board. Brilliant iron, it irons lovely, and heats up fast. I think this is the best iron i have ever had. Absolutely beautiful iron, cheap and well worth the money. You would think it cost 3 times the amount i paid. All in all, a superb buy. Thanks Philips for such a lovely iron.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Tiabella777
03/04/2019
United Kingdom
Excellent all round Philips Iron
Fantastic Iron, very light, easy to use, glides smoothly over any fabric with ceramic plate, water flow great, adjustable temperatures easy to use, beautiful blue colour. If it lasts as long as my last ceramic plate iron from Philips, I will be very happy. Easy wrap around cord & clip.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2676/29 Steam iron
DH53
21/12/2018
United Kingdom
Great little iron
[This review was collected as part of a promotion.] Easy to use Not too heavy Doesn’t make your wrist/fore arm ache Makes light work of school uniform!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Advanced GC2678/39 Steam iron