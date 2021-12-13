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AzurMest populære Dampstrygejern bliver endnu bedre

GC4567/80

4.8
| (97) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

1 pris

Garanteret høj ydelse
Vores mest solgte strygejern blevet endnu bedre med den nye Azur-serie. Kombinationen af kraftfuld ydelse og nem anvendelse gør det hurtigt og nemt at fjerne vanskelige folder. Nem afkalkning takket være Quick Calc Release-systemet og høj glideevne på alle materialer takket være Steamglide Advanced-strygesålen.
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Mest populære bliver endnu bedre

Garanteret høj ydelse

  • Damp 45 g/min., 240 g dampskud

  • Høj glideevne med SteamGlide Advanced

  • Nem afkalkning med Quick Calc Release

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

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Priser

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

97

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Fordele

Bom preço e excelente desempenho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

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