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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Damp 45 g/min., 240 g dampskud
Høj glideevne med SteamGlide Advanced
Nem afkalkning med Quick Calc Release
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen
Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
4.8
ud af 5
97
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
BabJo
13/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Fordele
Bom preço e excelente desempenho
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Del af kampagnen
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor