Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC4621
Auto-sluk
Den elektroniske afbryder slår automatisk strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.
Det bløde håndgreb på dette Philips-strygejern muliggør komfortabel strygning selv ved længere tids strygning.
Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.
Priser
Anmeldelser