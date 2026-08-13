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Udgået
GC4625
Tekstilbeskyttelse
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Den elektroniske afbryder slår automatisk strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.
Med funktionen til beskyttelse af sarte stoftyper kan du stryge dit sarteste tøj ved lav temperatur med maksimal damp, uden risiko for blanke skjolder.
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