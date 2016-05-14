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Udgået
GC4630/02
Fjerner nemt folder fra bomuld og hør
Fjern selv de mest genstridige folder, takket være Ionic DeepSteam. Dette kraftfulde strygejern skaber 50 % mindre damppartikler, der trænger dybt ind i kraftige stoffer som bomuld og hør, så du nemt opnår fantastiske resultater!
Ionic Deepsteam
Ioniseringsprocessen skaber mindre damppartikler, der trænger dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder nemt fjernes.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Priser
3.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron
Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron