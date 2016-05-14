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Udgået

Azur IonicSteam Iron

GC4630/02

3

| (3) Anmeldelser

1 pris

Fjerner nemt folder fra bomuld og hør

Fjern selv de mest genstridige folder, takket være Ionic DeepSteam. Dette kraftfulde strygejern skaber 50 % mindre damppartikler, der trænger dybt ind i kraftige stoffer som bomuld og hør, så du nemt opnår fantastiske resultater!

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Kraftfuld strygning med Ionic DeepSteam

Fjerner nemt folder fra bomuld og hør

  • Ionic Deepsteam

50 % mindre damppartikler trænger dybere ind i vanskelige folder

50 % mindre damppartikler trænger dybere ind i vanskelige folder

Ioniseringsprocessen skaber mindre damppartikler, der trænger dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder nemt fjernes.

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

5
1

14/05/2016

Nederland

Nederland

Werkt goed

Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

25/09/2009

United Kingdom

United Kingdom

Steam

50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron

28/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning

Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic GC4630 Steam iron

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