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GC4640
Ionic DeepSteam
Ioniseringsprocessen skaber mindre damppartikler, der trænger dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder nemt fjernes.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
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