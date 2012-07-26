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Udgået
Fjerner nemt folder fra bomuld og hør
Fjern selv de mest genstridige folder, takket være Ionic DeepSteam. Dette kraftfulde strygejern skaber 50 % mindre damppartikler, der trænger dybt ind i kraftige stoffer som bomuld og hør, så du nemt opnår fantastiske resultater!
Ionic Deepsteam
Ioniseringsprocessen skaber mindre damppartikler, der trænger dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder nemt fjernes.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Priser
4.3
ud af 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Mariner42
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron
lindy
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron
mobeen
25/07/2012
United Kingdom
philips azur iron made my life a lot easier
its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron