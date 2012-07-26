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  • Fjerner nemt folder fra bomuld og hør
  • Fjerner nemt folder fra bomuld og hør

Udgået

Azur IonicSteam Iron

GC4641/02

4.3

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

1 pris

Fjerner nemt folder fra bomuld og hør

Fjern selv de mest genstridige folder, takket være Ionic DeepSteam. Dette kraftfulde strygejern skaber 50 % mindre damppartikler, der trænger dybt ind i kraftige stoffer som bomuld og hør, så du nemt opnår fantastiske resultater!

Se alle fordele

Kraftfuld strygning med Ionic DeepSteam

Fjerner nemt folder fra bomuld og hør

  • Ionic Deepsteam

50 % mindre damppartikler trænger dybere ind i vanskelige folder

50 % mindre damppartikler trænger dybere ind i vanskelige folder

Ioniseringsprocessen skaber mindre damppartikler, der trænger dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de mest genstridige folder nemt fjernes.

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Konstant dampudvikling op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

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Priser

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips azur iron made my life a lot easier

its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Ionic Steam iron

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