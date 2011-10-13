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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Udgået

AzurDampstrygejern

GC4855/02

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Designet til fuldkommenhed

Det nye Azur har et optimalt design og en vægt, så du nemt kan manøvrere strygejernet over tøjet, selv i vanskeligt tilgængelige områder. Sammen med den kraftige dampproduktion får du alt, hvad du behøver for at opnå perfekte resultater.

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Designet til fuldkommenhed

  • 40g damp/min., 180g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

  • 2400 watt

Automatisk slukning for sikkerhed og energibesparelse

Automatisk slukning for sikkerhed og energibesparelse

Sikkerhedsafbryderen slukker automatisk apparatet, hvis det ikke har været i brug i 5 minutter, for at spare energi.

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

13/10/2011

Sverige

Sverige

Mycket bra resultat

Strykjärnet ger ett mycket bra resultat. Det går snabbt att rå på även de mest skrynkliga plagg. Det enda minus är att ångfunktionen låter en hel del. Det låter som om man släpper vattendroppar på en het platta när järnet hålls i upprätt läge efter att ha strukit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4855/02 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4855/02 Ångstrykjärn

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