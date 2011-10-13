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Udgået
Designet til fuldkommenhed
Det nye Azur har et optimalt design og en vægt, så du nemt kan manøvrere strygejernet over tøjet, selv i vanskeligt tilgængelige områder. Sammen med den kraftige dampproduktion får du alt, hvad du behøver for at opnå perfekte resultater.
40g damp/min., 180g dampskud
SteamGlide-strygesål
Automatisk sikkerhedsafbryder
2400 watt
Sikkerhedsafbryderen slukker automatisk apparatet, hvis det ikke har været i brug i 5 minutter, for at spare energi.
Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
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Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Janice
13/10/2011
Sverige
Mycket bra resultat
Strykjärnet ger ett mycket bra resultat. Det går snabbt att rå på även de mest skrynkliga plagg. Det enda minus är att ångfunktionen låter en hel del. Det låter som om man släpper vattendroppar på en het platta när järnet hålls i upprätt läge efter att ha strukit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4855/02 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4855/02 Ångstrykjärn