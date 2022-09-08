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30 dages fortrydelsesret
GC488/60
1800 W, 35 g/min.
40 % større dampplade*
80 % større påfyldningshul*
5 dampindstillinger
EasyTouch-steameren er 20 % kraftigere* sammenlignet med forgængermodeller med 35 g/min kraftig konstant damp, der er koncentreret gennem dyserne, hvilket gør det muligt at glatte folder ud med få strøg
Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.
Kompakt design for nem opbevaring.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning (Teknisk standard for desinfektion 2002-2.1.5)
Sammenlignet med GC509