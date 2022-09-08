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  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag
  • Fjern nemt krøller hver dag

Easy TouchStand Steamer

GC488/60

1 pris

Fjern nemt krøller hver dag
Vores nye EasyTouch steamer er designet til at være kompakt og samtidig kraftfuld. Denne essentielle dampløsning er fantastisk til hurtig at fjerne krøller hver dag.
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Med den mest kompakte Stand Steamer fra Philips

Fjern nemt krøller hver dag

  • 1800 W, 35 g/min.

  • 40 % større dampplade*

  • 80 % større påfyldningshul*

  • 5 dampindstillinger

20 % mere effekt* med 35 g/min konstant damp

20 % mere effekt* med 35 g/min konstant damp

EasyTouch-steameren er 20 % kraftigere* sammenlignet med forgængermodeller med 35 g/min kraftig konstant damp, der er koncentreret gennem dyserne, hvilket gør det muligt at glatte folder ud med få strøg

5 dampniveauer til forskellige stoftyper

5 dampniveauer til forskellige stoftyper

Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.

Brugervenligt, kompakt design

Brugervenligt, kompakt design

Kompakt design for nem opbevaring.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning (Teknisk standard for desinfektion 2002-2.1.5)

  2. Sammenlignet med GC509