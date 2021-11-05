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AzurDampstrygejern

GC4901/10

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

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Langvarig ydeevne med Quick Calc Release og SteamGlide Elite-strygesål med forbedret modstandsdygtighed mod ridser.
Se alle fordele

Med vores bedste ridsefaste strygesål

Perfekte resultater hver gang

  • 50 g/min, konstant damp

  • 220g dampskud

  • SteamGlide Elite-strygesål

Dampskud på op til 220g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 220g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

2800 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen.

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder

Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Fordele

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Ulemper

Δεν βρίσκω κατα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

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