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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
50 g/min, konstant damp
220g dampskud
SteamGlide Elite-strygesål
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen.
Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
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Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Fordele
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Ulemper
Δεν βρίσκω κατα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο