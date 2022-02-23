Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Damp 50 g/min., 240 g dampskud
Vores bedste glideevne SteamGlide-Elite
Nem afkalkning med Quick Calc Release
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen
Kraftig og ensartet dampmængde sørger for, at op til 50 % mere damp trænger gennem stoffet, så folder fjernes hurtigere.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
thalassa45
23/02/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλό προιόν
Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα
Fordele
Πολύ καλό
Ulemper
βάρος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Lina1
16/01/2020
Ελλάδα
Τέλειο❢
Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.
Fordele
Ναι
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο