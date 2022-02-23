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AzurAzur Pro Dampstrygejern

GC4909/60

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Perfekt resultat hver gang
Strygejernet for dig, som vil have den bedste strygeoplevelse og det bedste resultat, selv på tykke materialer. Kombinationen af kraftfuld ydelse og nem anvendelse gør det nemt at fjerne vanskelige folder på alle materialer. Nem afkalkning takket være Quick Calc Release-systemet samt vores bedste strygesål med SteamGlide-Elite, der giver en høj glideevne på alle materialer.
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Vores bedste strygejern mod vanskelige folder

Perfekt resultat hver gang

  • Damp 50 g/min., 240 g dampskud

  • Vores bedste glideevne SteamGlide-Elite

  • Nem afkalkning med Quick Calc Release

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

2 4000W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

2 4000W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen

Konstant damp på op til 55 g/min sikrer hurtigere fjernelse af folder

Konstant damp på op til 55 g/min sikrer hurtigere fjernelse af folder

Kraftig og ensartet dampmængde sørger for, at op til 50 % mere damp trænger gennem stoffet, så folder fjernes hurtigere.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

23/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλό προιόν

Ολα υπέρ, μόνο που είναι κάπως βαρύ, αλλά χρειάζεται για να έχει στιβαρότητα

Fordele

Πολύ καλό

Ulemper

βάρος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

16/01/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο❢

Πολύ χρήσιμη και σύγχρονη συσκευή σιδερώματος με πολλές καινούργιες δυνατότητες.

Fordele

Ναι

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4909/60 Ατμοσίδερο

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