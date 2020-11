Perfekt resultat hver gang

Strygejernet for dig, som vil have den bedste strygeoplevelse og det bedste resultat, selv på tykke materialer. Kombinationen af kraftfuld ydelse og nem anvendelse gør det nemt at fjerne vanskelige folder på alle materialer. Nem afkalkning takket være Quick Calc Release-systemet samt vores bedste strygesål med SteamGlide-Elite, der giver en høj glideevne på alle materialer. Se alle fordelene