ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
  • Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter

Udgået

PerfectCare AzurDampstrygejern fra test vindende serie Azur

GC4910/10

4.1

| (61) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

1 pris

Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter

Stryg alt slags tøj, der tåler strygning, lige fra silke, hør og bomuld til kashmir - og stryg tøjet i vilkårlig rækkefølge uden at skulle ændre på temperaturen. PerfectCare Azur giver perfekte resultater uden brændemærker eller skinnende pletter på tøjet. Strygning er nu mere enkelt, end det nogensinde har været. Mange modeller i Azur-serien er blevet tildelt Bedst i Test i de seneste år, fra blandt andet svenske Råd & Rön, ICA Kuriren, Testfakta og Danske Tænk. De er med andre ord populære blandt både forbrugere og eksperter.

Se alle fordele

Perfekt strygning

Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter

  • 45 g damp/min, 180 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

  • Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

  • Til alt tøj, der tåler strygning

OptimalTemp-teknologien: perfekt kombination af temperatur

OptimalTemp-teknologien: perfekt kombination af temperatur

Den seneste revolution inden for strygning er den perfekte kombination af damp og temperatur. Den er lavet for at sikre, at du med en superhurtig strygning kan få fantastiske resultater på vanskelige folder. Der er intet, der skal indstilles. Kan bruges på alle typer stof, der tåler strygning. Den perfekte kombination af damp og temperatur, fordi: 1) Den intelligente kontrolprocessor indstiller den rette temperatur, og 2) HeatFlow-teknologien sørger for den rette balance mellem damp og temperatur.

100 % sikkert på alt tøj, der tåler strygning

100 % sikkert på alt tøj, der tåler strygning

100 % sikkert på selv de mest sarte materialer som f.eks. silke, cashmere, uld, polyester. Uafhængige strygetestinstitutter har anvendt PerfectCare på de mest sarte typer stof, der tåler strygning, og alle bekræfter absolut perfekte strygeresultater.

100 % hurtigt på alle stoftyper, intet dampjern er hurtigere

100 % hurtigt at stryge, ingen sortering er påkrævet. Stryg alt dit tøj med mere effektiv damp.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

61

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

10/11/2017

Sverige

Sverige

Produkten är lättanvänd och resultatet blir bra

Eftersom strykjärnet använder mer ånga och lägre värme är risken för att bränna kläderna minimal. Dessutom är det enkelt och smidigt att använda produkten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Ångstrykjärn från testvinnande serien Azur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Ångstrykjärn från testvinnande serien Azur

09/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Ultimate powerhouse!!!

This is a no brainier. No temperature settings so impossible to burn any clothes. Absolutely amazing. The future is here.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron

09/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Really love GC4910/10 PerfectCare Azur

Would recommend this steam iron. I have always used Philips products.This iron saves me a lot of energy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.