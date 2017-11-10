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Udgået
Populært dampstrygejern – både blandt forbrugere og eksperter
Stryg alt slags tøj, der tåler strygning, lige fra silke, hør og bomuld til kashmir - og stryg tøjet i vilkårlig rækkefølge uden at skulle ændre på temperaturen. PerfectCare Azur giver perfekte resultater uden brændemærker eller skinnende pletter på tøjet. Strygning er nu mere enkelt, end det nogensinde har været. Mange modeller i Azur-serien er blevet tildelt Bedst i Test i de seneste år, fra blandt andet svenske Råd & Rön, ICA Kuriren, Testfakta og Danske Tænk. De er med andre ord populære blandt både forbrugere og eksperter.
45 g damp/min, 180 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk
Til alt tøj, der tåler strygning
Den seneste revolution inden for strygning er den perfekte kombination af damp og temperatur. Den er lavet for at sikre, at du med en superhurtig strygning kan få fantastiske resultater på vanskelige folder. Der er intet, der skal indstilles. Kan bruges på alle typer stof, der tåler strygning. Den perfekte kombination af damp og temperatur, fordi: 1) Den intelligente kontrolprocessor indstiller den rette temperatur, og 2) HeatFlow-teknologien sørger for den rette balance mellem damp og temperatur.
100 % sikkert på selv de mest sarte materialer som f.eks. silke, cashmere, uld, polyester. Uafhængige strygetestinstitutter har anvendt PerfectCare på de mest sarte typer stof, der tåler strygning, og alle bekræfter absolut perfekte strygeresultater.
100 % hurtigt at stryge, ingen sortering er påkrævet. Stryg alt dit tøj med mere effektiv damp.
Priser
4.1
ud af 5
61
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Mats63
10/11/2017
Sverige
Produkten är lättanvänd och resultatet blir bra
Eftersom strykjärnet använder mer ånga och lägre värme är risken för att bränna kläderna minimal. Dessutom är det enkelt och smidigt att använda produkten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Ångstrykjärn från testvinnande serien Azur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Ångstrykjärn från testvinnande serien Azur
Jingle
09/12/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Ultimate powerhouse!!!
This is a no brainier. No temperature settings so impossible to burn any clothes. Absolutely amazing. The future is here.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron
Scrumhalf
09/12/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Really love GC4910/10 PerfectCare Azur
Would recommend this steam iron. I have always used Philips products.This iron saves me a lot of energy.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron