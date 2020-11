Egnet til vand fra vandhanen med Double Active Calc Clean-systemet

PerfectCare Azur-dampstrygejernet er udviklet til at blive brugt med vand fra hanen. Double Active Calc Clean: en smart kombination af anti-kalk-tabletter og regelmæssig selvrensning reducerer ophobningen af kalk. For at få et bedre strygeresultat anbefaler vi, at du bruger demineraliseret vand. Dette sikrer en ensartet dampfunktion fra strygejernet.