OptimalTEMP-teknologi: Garanteret ingen skader på tøjet pga. for høje varmegrader, ingen indstillinger

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at give skader på strygbart stof pga. for høje varmegrader, og du kan sikkert og i vilkårlig rækkefølge stryge alt fra jeans til silke og fra linned til kashmir-uld uden at skulle vente på temperaturjustering eller forudgående sortering af tøjet. Philips-dampstrygejern med OptimalTEMP gør strygningen nemmere og hurtigere og er testet af uafhængige tekstileksperter.