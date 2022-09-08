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Udgået
GC5033/80
3000W
65 g/min, konstant damp
250g dampskud
SteamGlide Advanced-strygesål
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at give skader på strygbart stof pga. for høje varmegrader, og du kan sikkert og i vilkårlig rækkefølge stryge alt fra jeans til silke og fra linned til kashmir-uld uden at skulle vente på temperaturjustering eller forudgående sortering af tøjet. Philips-dampstrygejern med OptimalTEMP gør strygningen nemmere og hurtigere og er testet af uafhængige tekstileksperter.
Vælg mellem forskellige damptilstande. DynamiQ-tilstand udsender automatisk den perfekte mængde damp, når du har brug for den, MAX-tilstand klarer genstridige folder med kraftfulde dampskud, ECO-damptilstand med et minimum af konstant damp sparer op til 20 % energi, og OFF-damp gør det muligt at slukke for dampen
Takket være DynamiQ-sensoren ved den mest avancerede bevægelsessensor til brug i dampstrygejern, helt nøjagtigt, hvordan strygejernet bevæger sig, og hvornår det står stille. Efter behov udsender DynamiQ-damptilstand automatisk den perfekte mængde damp under strygningen for at få hurtigere strygeresultater. For at gøre det så nemt og behageligt at stryge som muligt starter dampen automatisk, når strygejernet er i bevægelse, og stopper, når du holder op med at bevæge strygejernet.
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