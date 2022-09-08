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  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
  • Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern

Udgået

Azur EliteDampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

GC5033/80

1 pris

Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern
Effektivt, intelligent strygejern giver hurtigere et perfekt resultat. Stryg alt fra cowboybukser til silke uden risiko for brandmærker takket være OptimalTEMP-teknologien. Den avancerede DynamiQ-damptilstand sikrer en perfekt mængde kraftfuld damp, når der er behov for det*
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Garanteret ingen skader på tøjet, med intelligent dampproduktion

Vores smarteste og kraftigste dampstrygejern

  • 3000W

  • 65 g/min, konstant damp

  • 250g dampskud

  • SteamGlide Advanced-strygesål

OptimalTEMP-teknologi: Garanteret ingen brændemærker, ingen indstillinger

OptimalTEMP-teknologi: Garanteret ingen brændemærker, ingen indstillinger

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at give skader på strygbart stof pga. for høje varmegrader, og du kan sikkert og i vilkårlig rækkefølge stryge alt fra jeans til silke og fra linned til kashmir-uld uden at skulle vente på temperaturjustering eller forudgående sortering af tøjet. Philips-dampstrygejern med OptimalTEMP gør strygningen nemmere og hurtigere og er testet af uafhængige tekstileksperter.

Praktiske damptilstande: DynamiQ, MAX, ECO og OFF

Praktiske damptilstande: DynamiQ, MAX, ECO og OFF

Vælg mellem forskellige damptilstande. DynamiQ-tilstand udsender automatisk den perfekte mængde damp, når du har brug for den, MAX-tilstand klarer genstridige folder med kraftfulde dampskud, ECO-damptilstand med et minimum af konstant damp sparer op til 20 % energi, og OFF-damp gør det muligt at slukke for dampen

DynamiQ-tilstand, intelligent dampproduktion til et perfekt resultat

DynamiQ-tilstand, intelligent dampproduktion til et perfekt resultat

Takket være DynamiQ-sensoren ved den mest avancerede bevægelsessensor til brug i dampstrygejern, helt nøjagtigt, hvordan strygejernet bevæger sig, og hvornår det står stille. Efter behov udsender DynamiQ-damptilstand automatisk den perfekte mængde damp under strygningen for at få hurtigere strygeresultater. For at gøre det så nemt og behageligt at stryge som muligt starter dampen automatisk, når strygejernet er i bevægelse, og stopper, når du holder op med at bevæge strygejernet.

Tekniske specifikationer

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Priser

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle stoffer, der kan stryges

  2. Sammenlignet med GC4910