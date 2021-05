DynamiQ-tilstand, intelligent dampproduktion til et perfekt resultat

Takket være DynamiQ-sensoren ved den mest avancerede bevægelsessensor til brug i dampstrygejern, helt nøjagtigt, hvordan strygejernet bevæger sig, og hvornår det står stille. Efter behov udsender DynamiQ-damptilstand automatisk den perfekte mængde damp under strygningen for at få hurtigere strygeresultater. For at gøre det så nemt og behageligt at stryge som muligt starter dampen automatisk, når strygejernet er i bevægelse, og stopper, når du holder op med at bevæge strygejernet.