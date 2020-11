Fem dampindstillinger til forskellige typer tekstiler

Du kan steame alt fra uld og kashmir til silke og blonder uden at være urolig for at skade tøjet. De fem forskellige dampindstillinger gør det nemt at vælge nøjagtig den indstilling, som tøjet har behov for. Til en uldkappe kan du vælge en lidt kraftigere dampindstilling, mens en silkebluse måske kun har brug for en mild indstilling for at opnå det ønskede resultat.