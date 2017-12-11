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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ekstra stor vandtank på 1,6 liter
5 foreskellige dampindstillinger
Konstant damp med 32 g i minuttet
StyleBoard-tilbehør
Denne EasyTouch Plus-damper er udstyret med 25 % større dampplade* sammenlignet med tidligere modeller. Du kan derfor dække et større stofområde og således være mere effektiv med dampning af tøjet.
Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.
Integreret, justerbar stang til ophængning af dit tøj, mens du bruger damperen. Den kan foldes sammen for nem opbevaring.
Priser
4.2
ud af 5
114
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
FitnessbyIsabelle
11/12/2017
Sverige
Snabb och smidig
En grym produkt som var enkel att använda på olika material. Enkel att starta upp, använda sig av och det går snabbt. Nu slipper jag att använda mig av strykjärn, vilket tar lång tid och mycket plats. Med denna steamern slipper jag ha mycket plats över, eftersom den tar lite plats både när den är ihopfälld och utfälld. Rekommenderas verkligen för er som har bråttom och behöver stryka något snabbt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
SandraMariana
29/11/2017
Sverige
Utmärkt för småbarnsföräldrar!
Vi är så oerhört nöjda med denna steamer så ni anar inte! Med en liten här hemma har tiden till strykning försvunnit helt, men med steamern så går allt på nolltid! Sjukt bra produkt som vi fått användning för till mycket nu under småbarnstiden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
Lahgerlinda
29/11/2017
Sverige
Underbar!!
Den är så lätt och smidig. Denna borde varje hushåll ha som standard hemma. Vi använder den till allt från kläder till gardiner men även annat hemma. Designen är stilfull och smidig att använda.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer
Sammenlignet med tidligere model GC506