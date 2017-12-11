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  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
  • Opfrisk og plej dit mest elskede tøj

EasyTouch PlusStående Steamer

GC524/60

4.2
| (114) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

1 pris

Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
Philips stående steamer opfrisker alt fra uld og kashmir til blonder og silke. Den varme damp blødgør fibrene i tekstilet, hvilket gør, at tøjet genvinder sin form og føles som nyt igen. Ud over at krøller og folder forsvinder, dør også bakterierne af den varme damp, så ubehagelige lugte forsvinder – perfekt til opfriskning af dit yndlings-outfit! Du forlænger tøjets levetid og slipper desuden for at vaske lige så ofte. Den er helt sikker på alle materialer, der tåler strygning, og giver med garanti ingen brændemærker.
Se alle fordele

med Philips stående Steamer

Opfrisk og plej dit mest elskede tøj

  • Ekstra stor vandtank på 1,6 liter

  • 5 foreskellige dampindstillinger

  • Konstant damp med 32 g i minuttet

  • StyleBoard-tilbehør

Dækker mere i ét strøg med 25 % større* dampplade

Dækker mere i ét strøg med 25 % større* dampplade

Denne EasyTouch Plus-damper er udstyret med 25 % større dampplade* sammenlignet med tidligere modeller. Du kan derfor dække et større stofområde og således være mere effektiv med dampning af tøjet.

5 dampniveauer til forskellige stoftyper

5 dampniveauer til forskellige stoftyper

Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.

Justerbar stang til forskellige højdeindstillinger

Justerbar stang til forskellige højdeindstillinger

Integreret, justerbar stang til ophængning af dit tøj, mens du bruger damperen. Den kan foldes sammen for nem opbevaring.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

114

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

11/12/2017

Sverige

Sverige

Snabb och smidig

En grym produkt som var enkel att använda på olika material. Enkel att starta upp, använda sig av och det går snabbt. Nu slipper jag att använda mig av strykjärn, vilket tar lång tid och mycket plats. Med denna steamern slipper jag ha mycket plats över, eftersom den tar lite plats både när den är ihopfälld och utfälld. Rekommenderas verkligen för er som har bråttom och behöver stryka något snabbt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

29/11/2017

Sverige

Sverige

Utmärkt för småbarnsföräldrar!

Vi är så oerhört nöjda med denna steamer så ni anar inte! Med en liten här hemma har tiden till strykning försvunnit helt, men med steamern så går allt på nolltid! Sjukt bra produkt som vi fått användning för till mycket nu under småbarnstiden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

29/11/2017

Sverige

Sverige

Underbar!!

Den är så lätt och smidig. Denna borde varje hushåll ha som standard hemma. Vi använder den till allt från kläder till gardiner men även annat hemma. Designen är stilfull och smidig att använda.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyTouch Plus GC524/60 Standing Steamer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med tidligere model GC506