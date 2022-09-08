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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC536/35
2000 W
Kan hænges op og låses, 3 niveauer
Bøjle
Plissétilbehør, handske
Kraftig damp blæses gennem dyserne, så du kan fjerne folder med nogle få strøg.
Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.
Damphovedet har en XL-dampplade i rustfrit stål, som leverer hurtigere resultater.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters dampning.