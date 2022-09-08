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  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp
  • Genopfrisk dit sarte tøj med damp

Udgået

ClearTouchDamper til tøj

GC536/35

1 pris

Genopfrisk dit sarte tøj med damp
Den nye Philips ClearTouch-stofdamper er designet til sikker og nem fjernelse af folder på sarte tekstiler, der er vanskelige at stryge. Det unikke design, de smarte funktioner og den effektive damp gør det nemt og sikkert at friske dit tøj op.
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Designet til effektiv ydelse og nemhed

Genopfrisk dit sarte tøj med damp

  • 2000 W

  • Kan hænges op og låses, 3 niveauer

  • Bøjle

  • Plissétilbehør, handske

Ekstra kraftig damp

Ekstra kraftig damp

Kraftig damp blæses gennem dyserne, så du kan fjerne folder med nogle få strøg.

3 dampniveauer

3 dampniveauer

Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå det bedste resultat på forskellige typer tøj.

XL-dampplade i rustfrit stål giver hurtigere resultater

XL-dampplade i rustfrit stål giver hurtigere resultater

Damphovedet har en XL-dampplade i rustfrit stål, som leverer hurtigere resultater.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters dampning.